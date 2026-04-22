Castellón pidió objetividad a los árbitros en la previa del Clásico Universitario: "Son muy distintos en los partidos"

En Universidad de Chile ya tienen el foco puesto en el Clásico Universitario de este sábado frente a la Universidad Católica en el estadio Nacional, por la 11ª fecha de la Liga de Primera.

Y este miércoles, el portero Gabriel Castellón anticipó el derbi ante los "cruzados", partido al que los azules llegan con dos cotejos consecutivos sin poder festejar.



Durante la conferencia de prensa, abordó el momento futbolístico del plantel laico: "El grupo siempre está con la disposición de querer mejorar. Sabemos de lo duro que fue la derrota en Chillán, también el partido del fin de semana. Creo que tampoco fue un mal partido. Estamos llegando y haciendo daño, pero no se está concretando con goles. Estamos trabajando en eso, en poder afinar esos detalles y tirar los partidos a favor de nosotros".

Al evaluar al rival, el meta destacó sus fortalezas y advirtió sobre las precauciones que deben tomar. "Es un equipo duro, fue a ganar a Brasil, el otro día perdió. Tiene jugadores que son determinantes y es un equipo que mete mucha intensidad. Los balones detenidos siempre van a marcar la diferencia en los partidos y hay que trabajarlos como si fuera la última jugada del partido. Creo que en eso tenemos que seguir apretando los dientes para que después en los partidos no nos pase", puntualizó.

Otro de los temas obligados fue la incertidumbre sobre la presencia de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, quienes se mantienen en duda para enfrentar a los "cruzados". Respecto a la evolución de ambos referentes, Castellón detalló: "Están haciendo todo lo posible para poder estar a disposición, hemos visto cómo están tratando de mejorar. Lamentablemente, las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día. Son los encargados del área física y el área médica los que tienen que ir tomando las decisiones, porque va a depender de cómo se vayan sintiendo. Siempre va a ser bueno contar con ellos, porque son grandes jugadores".

El desempeño de los jueces no quedó fuera del análisis, especialmente considerando las recientes controversias que han afectado a la U y la designación de Diego Flores como árbitro central, el mismo que invalidó una anotación de Aránguiz frente a Palestino. Frente a este escenario, el portero fue categórico: "No sé si otra vara, pero lamentablemente han errado mucho en las decisiones. Tratan de ser objetivos, pero son muy distintos en los partidos. Idealmente para nosotros es que se hable de fútbol y no de polémicas o de los árbitros, pero lo único que nos queda que la objetividad sea pareja para todos y no para un equipo si y otros no. Nosotros nos enfocamos en el partido, de lo que tenemos que mejorar y creo que lo de los árbitros ya se ha hablado mucho y queda a la vista sus criterios".

Finalmente, el arquero proyectó el inminente cara a cara que vivirá frente a Fernando Zampedri, el principal artillero del elenco precordillerano. "Ojalá no salga yo en nada, porque eso significa que el equipo está haciendo bien el funcionamiento y no nos están llegando al arco. Ojalá no tenga atajadas, pero porque defensivamente el equipo anda muy bien. Sabemos que Fernando es un goleador, ha hecho muchos goles, entonces trataremos de no darle ningún margen de que pueda tener alguna oportunidad para volver a convertir", concluyó.

PURANOTICIA