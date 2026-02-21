Carlos Palacios será operado y estará dos meses fuera de las canchas

El volante chileno Carlos Palacios atraviesa un complejo momento en su carrera luego de confirmarse que deberá ser operado de la rodilla derecha, tras no lograr una recuperación satisfactoria de una sinovitis que lo ha mantenido fuera de las canchas en las últimas semanas.

Según información médica del club, el jugador que milita en Boca Juniors ingresará al quirófano en los próximos días, decisión que fue tomada luego de constatar que los tratamientos conservadores no dieron los resultados esperados.

Si bien la intervención quirúrgica aparece como la mejor alternativa para resolver definitivamente la lesión, el procedimiento implica un tiempo de recuperación estimado en cerca de dos meses, lo que genera preocupación tanto en el entorno del futbolista como en el cuerpo técnico xeneize.

De acuerdo a los plazos manejados por el equipo médico, Palacios podría volver a la actividad recién a fines de abril o comienzos de mayo, lo que lo dejará fuera de las primeras fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este escenario representa un nuevo obstáculo en la carrera del ex jugador de Colo Colo, quien buscaba consolidarse en Boca durante esta temporada. Ahora, el objetivo principal será una recuperación completa que le permita regresar sin riesgos y retomar su nivel competitivo.

