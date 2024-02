Carlos Palacios revela gatillante de incidentes que terminaron con la suspensión del encuentro entre Colo Colo y Huachipato

Nuevamente la violencia se hace presente en el fútbol chileno. La Supercopa que disputaban el domingo Colo Colo y Huachipato se suspendió después de que barristas del cuadro albo provocaran desmanes y hasta un incendio, a falta de casi 15 minutos y cuando el Cacique ganaba por 2-0 en el Estadio Nacional.

Tras la interrupción, varios reaccionaron. Uno de los que sacó la voz fue Carlos Palacios, delantero del conjunto de Macul, quien habló con los barristas y reveló el motivo de los desmanes.

"Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido", expresó "La Joya".

Además, agregó: "Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo".

"Vi que el estadio estaba calmado, que solo como lo dije recién, había gente adentro pero no estaban haciendo desmanes, estaban en la pista, pero bueno, ya se suspendió y vamos a ver qué se decide", concluyó.

En tanto, Arturo Vidal sostuvo: "Ellos dijeron que la policía le quitó los lienzos y por eso explotaron, dijeron que se iban a calmar, pero ya estaba la orden de que no se jugara más. Los que organizan se deben hacer responsables, fue injusto no haber levantado la copa hoy (domingo)".

PURANOTICIA