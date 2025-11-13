Carlos Palacios: "Me gustaría volver a Colo-Colo y ganar un par de cosas que quedaron pendientes"

Después de una exitosa temporada 2024, Carlos Palacios partió de Colo-Colo para fichar en Boca Juniors. Y en el Cacique han sentido la ausencia del extremo nacional, considerando el complicado año que ha vivido el conjunto de Macul.

En conversación con D Sports, "La Joya" se refirió a un eventual regreso al elenco albo. En ese sentido, aseguró que pese a su irregular campaña, está contento en el equipo xeneize y de momento no volvería a Pedreros, aunque sí en un futuro.

"Ahora estoy acá, estoy feliz, estoy tranquilo. No te diría que volvería ahora en este momento, pero obviamente estando más grande, más maduro, siendo otro tipo de jugador, de persona, me gustaría volver", expresó el criollo.

"Era mi sueño jugar en Colo Colo, siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que igual quedaron cosas pendientes. Cuando llegó esta oferta, conversé con las personas que tenía que conversar y dije que me quería ir bien, por la puerta grande. Así pasó", añadió.

Por último, Palacios sostuvo: "Me fui bien con la gente, con la directiva en ese momento, con mis compañeros. Me gustaría volver en algún momento y ganar un par de cosas que quedaron pendientes".

PURANOTICIA