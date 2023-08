Carlos Palacios en la previa del Superclásico: "Nuestra idea es ganar cada partido"

Este sábado, a partir de las 15:00 horas, Universidad de Chile y Colo-Colo se verán las caras en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el cual tendrá lugar en el estadio Santa Laura y sólo contará con público azul.

En la previa del tradicional encuentro, el mediocampista Carlos Palacios, goleador del cuadro popular en la presente campaña, destacó la importancia del choque con el conjunto laico, considerando además su calidad de fanático albo.

"Soñaba estar acá y quedarme más tiempo. Siempre he sido hincha de Colo-Colo. Mi hermana siempre me trajo al estadio, de muy chico. Me hice hincha desde pequeño", indicó el formado en Unión Española en conversación con Mega.

Respecto al cruce con la U, el volante subrayó que "es importante jugar un Superclásico. Creo que son semanas diferentes, especiales, lindas, que se viven de otra manera. Estoy muy contento por vivir esta experiencia. A disfrutar".

"Nuestra idea es ganar cada partido. Este no es la excepción, menos este tipo de partidos. También nos va a ayudar a seguir peleando el campeonato, que es lo que queremos. Cobresal viene haciendo una gran campaña. Son un equipo de los más regulares del torneo. Nos ayuda un poco que haya perdido puntos", complementó.

Por último, Palacios se refirió a la ausencia de su parcialidad en recinto de Independencia, precisando que "nos encanta jugar con nuestra gente, es un jugador más para nosotros, más cuando estamos acá (en el Monumental). La Garra Blanca se siente en todos lados, nos hará falta. Pero estaremos concentrados en el partido e intentaremos ganar".

