Carlos Palacios confirmó que jugó su último partido con la camiseta de Colo Colo

En un partido no exento de complicaciones, Colo Colo igualó a uno ante el descendido Deportes Copiapó y aprovechando la igualdad de Universidad de Chile frente a Everton, se alzó con el título del Campeonato Nacional gracias a su ventaja de dos puntos respecto del conjunto laico.

Uno de los puntos altos en la temporada del Cacique fue el mediocampista ofensivo Carlos Palacios. Pese a algunos altibajos en su nivel, el formado en Unión Española se estableció como nombre fijo en el once de Jorge Almirón y aportó con siete goles y cuatro asistencias en el torneo.

En conversación con TNT Sports, el volante dijo sentir "felicidad, es un sueño. El grupo se lo merece, somos el mejor equipo del país. Se lo dedico a mi familia y mis amigos".

Luego de esto, la "Joya" comenzó a lanzar una serie de declaraciones en línea con algo que ya había anunciado hace algunos días: su salida del elenco popular una vez que concluya el año, considerando que a lo largo de la presente campaña fue tentado en más de una ocasión por Boca Juniors.

"No creo que juegue más en todo el año, el hombro lo tengo imposible. Me da bronca saber que los compañeros de trabajo quieren lastimar a otro. Me fueron a buscar el hombro desde el primer minuto", adelantó el oriundo de Renca, a propósito de la definición de la Supercopa del miércoles.

Sin embargo, fue entonces que lanzó la bomba. "Fue mi último partido", partió señalando, para después agregar que "terminé jugando por eso, porque amo estos colores. Espero algún día volver. Le doy gracias a todas las personas que están acá y a mi familia que siempre me motivó a seguir".

