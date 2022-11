Carlo Villanueva se convirtió en la primera baja de Colo Colo para el 2023

El volante de Colo Colo, Carlo Villanueva, anunció a través de sus redes sociales que no seguirá defendiendo al Cacique para la próxima temporada, confirmando los rumores que lo situaban fuera de la tienda alba.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, comunicó: "Hoy me toca despedirme del club de mis amores al cual le tengo un cariño gigante por haberme formado y haberme entregado las mejores herramientas para avanzar en mi carrera".

"Me voy con nostalgia porque sé que pude dar mucho más de mi pero me toco aprender muchísimo. Le quiero dar las gracias a cada persona que vivió mi proceso y me ayudó a llegar mi objetivo", señaló el atacante formado en Pedrero.

Luego, aseguró que le gustaría retornar al estadio Monumental: "Espero volver algún día con la madurez correspondiente y volver a ser campeón con la camiseta más linda de este país".

Villanueva disputó un total de 1.628 minutos en 36 partidos vistiendo la camiseta de Colo Colo, aportando con cuatro goles y tres asistencias.

PURANOTICIA