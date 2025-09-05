Carlo Ancelotti, Director técnico de Brasil: "Creo que Chile ha jugado un partido serio"

Pese a que por momentos realizó un buen partido, la renovada Selección chilena de Nicolás Córdova sufrió una goleada por 3-0 en su visita a Brasil en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y continúa en el último lugar de la tabla en estas Clasificatorias, a falta de una fecha para el final.

Tras el cotejo, el técnico de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, fue consultado por la Roja y realizó un breve análisis sobre lo que mostró el combinado nacional.

"Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto sobre todo en la primera parte. Obviamente que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros", sostuvo el estratego italiano del Scratch.

"El partido estaba abierto hasta nuestro segundo gol, porque en la segunda parte Chile ha jugado un poco más ofensivo”, añadió el ex DT del Real Madrid.

Por último, Ancelotti destacó el ambiente generado por los hinchas en el Maracaná: "Hubo un gran ambiente, con mucho cariño por el equipo. Jugamos un fútbol intenso, con buen ritmo, buena defensa y buena presión. Creo que la afición, al igual que nosotros, está muy contenta con el rendimiento del equipo".

PURANOTICIA