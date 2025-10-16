Capitana de Colo-Colo femenino: "Queríamos que el hincha se sintiera contento en el centenario”

Se acabó el sueño de Colo-Colo de repetir el título en la Copa Libertadores femenina. Es que las albas quedaron eliminadas en las semifinales del torneo continental tras caer ante Deportivo Cali en lanzamientos penales en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires.

Tras la eliminación, la desazón fue total en el plantel del Cacique y la capitana del equipo, Yanara Aedo, lamentó el tropiezo.

"Internamente, queríamos devolverle al hincha de Colo-Colo lo que no ha tenido durante el año: que pudieran sentirse un poquito más contentos en el centenario. Lo dejamos todo", expresó la referente.

Además, agradeció el apoyo de los hinchas y el club para esta temporada y manifestó su deseo de que el trabajo continúe: "El club se dio cuenta de que, con todo el apoyo que nos dieron, nosotras conseguimos resultados. Ojalá el apoyo siga y se mantenga".

"Nuestra meta era venir a buscar la copa y devolver Colo-Colo donde se merece, pero hoy las rivales saben que cuando te toca Colo-Colo en el grupo, te toca un rival muy copero. Vamos a salir a pelear por el tercer puesto", sentenció Aedo.

