Esteban Pavez y partida de Carlos Palacios a Boca: "A cualquiera le gustaría jugar ahí"

Siguen los balances en Colo Colo de la exitosa temporada 2024, donde conquistaron los títulos del Campeonato Nacional, la Supercopa y alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ahora fue Esteban Pavez, capitán del Cacique, el que se refirió a la destacada campaña del cuadro albo. Tras participar la noche del jueves en un evento de Adidas, el volante expresó: "El 2024 fue un año redondo para Colo Colo. Competimos en Copa Libertadores y eso me deja muy feliz, Muchos excompañeros de afuera me hablaron y me dijeron que estaban contentos por la campaña del equipo. Colo Colo siempre tiene que estar arriba, espero que empecemos el 2025 saliendo campeones de la Supercopa ante la U".

Sobre la Supercopa de 2025 contra los azules, donde aún no se define si se jugará a partido único o con duelos de ida y vuelta, sostuvo: "Me da lo mismo si son dos partidos o uno, yo quiero jugar, ganar y empezar con el pie derecho el año del centenario del club, ese va a ser el mensaje de todos mis compañeros".

Por último, Pavez se refirió a dos figuras albas que se despidieron del club, como son Carlos Palacios y Brayan Cortés. Sobre la "Joya", que fichará en Boca Juniors, comentó: "Carlos tomó la decisión de irse, estaba en todo su derecho. Hizo un año espectacular. Jugar en Boca debe ser una muy linda experiencia, creo que a cualquiera le gustaría jugar ahí".

En tanto, sobre Cortés, quien sigue sin club tras su salida del Cacique, sostuvo: "El tema de su futuro todavía está en veremos, no sé qué va a pasar, no he hablado con él porque no me gusta molestar a mis compañeros en sus vacaciones. Obviamente, Brayan es el mejor arquero del fútbol chileno, el número uno de la selección chilena"

PURANOTICIA