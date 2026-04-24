Candidato a la rectoría de la U. de Chile califica como "una buena noticia" la salida de Michael Clark de Azul Azul

El panorama interno de Universidad de Chile sufrió un remezón inesperado durante este jueves. Mediante la difusión de una sentida carta a través de los canales oficiales del club, Michael Clark comunicó de manera sorpresiva su dimisión al cargo de presidente de Azul Azul. De esta forma, el directivo puso fin a su ciclo al mando de la concesionaria encargada de administrar a la institución laica, entidad a la cual se había integrado en el año 2021.

Como era de esperarse, la noticia provocó diversas reacciones, y en la casa de estudios no quedaron indiferentes. Quien festejó el alejamiento del ahora extimonel fue Pablo Ruiz-Tagle, actual decano de la Facultad de Derecho y candidato a la rectoría de la "Casa de Bello". Cabe destacar que la autoridad universitaria se había posicionado previamente como uno de los más críticos sobre la permanencia de Clark en la testera.

En conversación con La Tercera, el abogado entregó su tajante visión sobre este movimiento directivo: "La renuncia del señor Michael Clark a la presidencia y el directorio de Azul Azul es una buena noticia y significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra, sin mezclar sus intereses con los del club".

Sin embargo, el jurista también aprovechó la instancia para reprochar que el ex mandamás no hiciera referencia en su carta de salida a sus problemas con la Comisión de Mercado Financiero. Al respecto, Ruiz-Tagle puntualizó que en la misiva el exdirigente "Simplemente se refiere a situaciones que tienen que ver con los resultados deportivos del club y a algunas otras medidas".

Finalmente, al proyectar el futuro de la sociedad anónima, el candidato a rector sostuvo una advertencia para el resto de la mesa directiva: "Ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación en la actuación del señor Clark y puedan concentrarse en las tareas propias de esta organización, en la defensa de los intereses deportivos del club".

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