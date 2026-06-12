Canadá rescató un empate ante Bosnia y Herzegovina en el inicio del grupo B del Mundial

En su condición de anfitrión del Mundial de Norteamérica 2026, Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en un partido válido por el grupo B, siendo este el primer punto que obtienen en un torneo de estas característcas.

Los minutos iniciales del encuentro disputado en el Toronto Stadium transcurrieron sin muchas situaciones de peligro, sin embargo, los norteamericanos manejaron la posesión de la pelota.

Pero, la ocasión más importante del primer tiempo para los locales fue malograda por Jonathan David, quien se encontró con un rebote dentro del área.

Por su parte, Bosnia demostró su poderío en las pelotas paradas y se pusieron en ventaja sobre los 20’ de juego tras dos cabezazos en el área, el primero de Kolasinac dentro del área chica y el de Lukic, quien anotó el 1-0.

Los intentos de Canadá, quienes disputan su segundo certamen planetario consecutivo, se encontraron con la seguridad del arquero Nikola Vasilj, no obstante, a los 78 minutos, el goleador Cyle Larin aguantó la pelota y sacó un derechazo para anotar el 1-1 definitivo.

Cabe recordar el primer partido del grupo lo disputaron México y Sudáfrica, donde la "Tri" se quedó con la victoria por 2-0.

(Imagen: FIFA)

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