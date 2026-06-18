Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada ante Qatar por el grupo B

Canadá goleó 6 a 0 a Qatar por la segunda fecha del grupo B del Mundial que organizan junto a Estados Unidos y México.

En el estadio BC Place Vancouver, los locales consiguieron la primera victoria en su historia en un certamen de este tipo.

Los de Medio Oriente que sufrieron mucho la intensidad canadiense, terminó con 9 jugadores por dos expulsiones.

El primer gol del partido llegó a los 16 minutos. Una buena atajada del arquero Abunada evitó el gol de David, pero Larin pescó el rebote para poner el 1 a 0.

El segundo llegó a los 29'. Buchanan pateó al arco y el rebote fue capturado por David que metió el segundo gol del encuentro.

A los 33' hubo una incidencia que cambió el partido, la expulsión de Homam por una falta afuera del área.

El tercero tanto se produjo a los 45'+3'. Abunada atajó un cabezazo de Larin, pero el rebote fue para Jonathan David que metió el tercero y el segundo en su cuenta personal.

En el segundo tiempo, el defensor Madibo le arrastró la pierna a Koné, provocándole una seria lesión al volante canadiense que tuvo que salir. El qatarí fue expulsado y salió conmocionado por lo que había provocado.

El cuarto fue un golazo de tiro libre de Saliba, que había entrado en reemplazo del lesionado Koné.

El quinto gol fue en contra de Manai, que quiso despejar un disparo de los canadienses y la terminó metiendo en su propio arco.

El sexto fue el hat-trick de Jonathan David. A los 91', el delantero de la Juventus definió solo contra el portero Abunada.

Con la primera victoria en su historia en un Mundial, Canadá quedó primero en el grupo con 4 puntos y por encima de Suiza por diferencia de goles.

En la tercera y última fecha de la fase de grupos, los anfitriones se verán las caras con Suiza el próximo miércoles 24 de junio. Qatar, por su parte, enfrentará a Bosnia y Herzegovina para cerrar el grupo B.

(Imagen: FIFA)

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