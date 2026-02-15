Caída de Camilo Sánchez marca la edición 2026 del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 volvió a demostrar por qué es una de las competencias de downhill urbano más exigentes del mundo. Cada año, el circuito desafía a los riders con pendientes extremas, saltos arriesgados y obstáculos impredecibles, y esta edición no fue la excepción.

El colombiano Camilo Sánchez, conocido en el circuito como ‘el cafetalero’, sufrió una fuerte caída durante la qualy que lo obligó a abandonar la competencia. Minutos después, fue trasladado a la carpa médica con un profundo corte en su pierna izquierda, y posteriormente derivado a una clínica en Valparaíso para recibir atención especializada.

Esta lesión impidió que Sánchez pasara a la final, dejando fuera de la lucha por el título al experimentado rider. Su accidente evidencia la alta dificultad del VCA, donde incluso competidores veteranos enfrentan riesgos significativos al recorrer el circuito.

Pese a este incidente, la representación colombiana en la final no se pierde, ya que Sebastián Holguín logró marcar el mejor tiempo en la qualy y competirá por el título de ‘Rey del Puerto’, manteniendo la presencia del país en la lucha por la victoria.

Con el cronómetro corriendo y la emoción en aumento, la edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo promete entregar adrenalina, competencia intensa y nuevos desafíos para los riders que buscan conquistar el descenso más exigente de América Latina.

PURANOTICIA