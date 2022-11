Bruno Barticciotto y opción de volver a la UC o jugar en Colo-Colo: "Estoy preparado para lo que toque y tener un gran 2023"

A pocos días de que Palestino confirmara que compraron el 50% del pase de Bruno Barticciotto, el delantero volvió a referirse sobre su futuro, en medio de los rumores que lo colocan en la órbita de Colo-Colo y Universidad Católica.

En conversación con radio ADN, el atacante "árabe" fue consultado precisamente por la opción de vestir la camiseta del cuadro "cruzado" o la del "cacique", apuntando en primer lugar que debe "ir paso a paso".

"Las expectativas en un club grande te las exigen de inmediato, pero depende de uno, de lo fuerte que es mentalmente y de lo que haga. Estoy preparado para lo que toque, dar cualquier paso y tener gran buen año el 2023", indicó el ariete.

Sobre la posibilidad de volver a la UC, cuadro que lo formó y donde estuvo antes de arribar a La Cisterna a mediados de año, señaló que "quizás tuve un paso de transición, al club justo no le fue muy bien, pero a todos les gustaría obtener un buen paso por un equipo grande".

Así y todo, aclaró que "yo vuelvo a entrenar el 12 de diciembre a Palestino y no sé nada más. Sí que he tenido algunos sondeos, pero nada concreto, todavía no me han comunicado nada a mí directamente".

Por último, Barticciotto destacó su buena campaña con los "baisanos", asegurando que "tuve suerte de poder caer en Palestino y tener una gran temporada. Estoy contento de este segundo semestre y del primero, más allá de no haber tenido mucha participación, pero es así el fútbol, uno aprende de todo".

