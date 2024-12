Bruno Barticciotto asusta a Vélez Sarsfield: "Iremos con todo al último partido"

Bruno Barticciotto dejó de infarto la definición del título de la Liga Profesional de Argentina 2024. El delantero chileno le dio la victoria por 1-0 a Talleres de Córdoba en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata, resultado que le permitió al cuadro cordobés alcanzar en la cima a Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros, a falta de una fecha para el término del certamen.

En la última jornada, la "T" tendrá la chance de disputar el título. Por eso, el ex atacante de Palestino manifestó toda su felicidad por marcar el tanto el fin de semana reciente.

"Venía un poco de partidos no tan buenos. El equipo venía bien y yo no estaba jugando tanto. Me tocó hacer un gol bastante importante. Vi que había un espacio al medio, me abrí la derecha. Piqué a full ahí al centro, por suerte la empujé. He tenido suerte, he entrado en muchos partidos y he convertido", expresó en conversación con ESPN.

"Creo que se dio por la energía del partido. El primer tiempo fue muy intenso, ellos estuvieron bastante bien. Nosotros no tanto como veníamos. En el segundo tiempo se abrió un poco la cancha y con la pelota somos un muy buen equipo", añadió.

Por último, Barticciotto mandó un mensaje a Vélez de cara a la última jornada: "La fe y la ilusión es lo último que vamos a perder, iremos con todo al último partido".

Consignar que en la fecha final de la competencia, Talleres recibirá a Newell's Old Boys, mientras que el conjunto de Liniers se medirá en condición de local contra Huracán.

