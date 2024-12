Brian Fernández decidió dejar Coquimbo después de dos semanas de haber sido anunciado como refuerzo

Un inesperado desenlace tuvo la relación entre Coquimbo Unido y Brian Fernández, luego de que se revelara que el futbolista había dejado de presentarse a las prácticas en plena pretemporada del conjunto "pirata".

El equipo difundió por medio de sus redes sociales un video en el cual el trasandino explicó sus razones para ausentarse de los trabajos a solo doce días de su contratación.

"Quería comunicarles que seguramente me quedaré aquí en Argentina. Es medio loco, pero es la realidad, y lo que necesito hoy es estar más cerca de mi familia porque es lo que realmente tengo ganas de hacer y es por eso que doy las gracias", partió señalando el atacante, dando a entender su prematura salida de la institución.

En la misma línea, el hermano de Leandro Fernández, jugador de Universidad de Chile, explicó que "estoy muy feliz de poder decírselos porque, sinceramente antes no lo podía decir, pero ahora puedo dar la cara y decir que tengo que dar un paso al costado para poder estar bien conmigo mismo y seguir creciendo en mi vida personal".

Por último, el ex Unión La Calera remarcó que "estoy muy agradecido del equipo por haberme contratado y confiar en mí, pero he tomado la decisión de no regresar. Quiero agradecerle al presidente, a su equipo de trabajo, al profe y a los jugadores por brindarme lo mejor en estos diez días que estuve. Les mando un beso muy grande y espero que tengan un buen año".

(Imagen: @coquimbounido)

