Brereton vuelve a Inglaterra: fue oficializado como nuevo refuerzo del Sheffield

Desde hace rato que se venía hablando que Ben Brereton partiría del Villarreal de España ante el interés de vario clubes de Inglaterra. Y ya es oficial.



El delantero de la Selección chilena fue anunciado como nuevo fichaje del Sheffield de la Premier League hasta junio de 2024, elenco al que arriba en calidad de préstamo sin opción de compra.



El propio entrenador del conjunto británico, Chris Wilder, se refirió a la llegada del atacante en el anuncio, al expresar: "Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club".



"Todos lo conocemos desde sus días en Blackburn. Es un jugador versátil, que nos da opciones en términos de jugar por el costado o por el medio. Es rápido, poderoso y obviamente su reciente récord de goles en Blackburn habla por sí solo, tiene mucha experiencia internacional también en los últimos años, representando a Chile. Para mí, el hecho de que realmente quisiera venir aquí y jugar en la Premier League fue un factor importante", añadió.



En tanto, el jugador sostuvo: "Tan pronto supe que había interés, hablé con algunas personas y lo hicimos rápidamente. Realmente no estaba jugando allí (en España) y me dijeron que podía salir cedido, así que es genial estar ahora en Inglaterra en un gran club y en un club al que conozco bien porque jugué contra él. No veo la hora de empezar".



"Hablé con Chris por teléfono y me contó lo que representa el equipo: trabajo duro y ambición. Eso es algo que disfruto y era algo de lo que quería ser parte. Estar aquí es genial para mí, jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven, así que es genial para mí y no veo la hora de empezar", complementó.



Consignar que en la presente temporada, el Sheffield marcha en el último puesto de la Premier League, con apenas nueve puntos, tras dos victorias, tres empates y 15 derrotas.

PURANOTICIA