Brereton Díaz pasó inadvertido en derrota del Derby County ante Ipswich

Una jornada para el olvido vivió este sábado Ben Brereton Díaz, quien fue titular en la derrota por 2-1 del Derby County ante Ipswich Town, en compromiso correspondiente a una nueva fecha del Championship inglés. El delantero chileno no logró gravitar en el desarrollo del encuentro y tuvo una participación discreta.

“Big Ben” fue desde el arranque en el conjunto local, pero a diferencia de partidos anteriores, no logró generar peligro constante ni hacerse presente en el marcador, limitándose a un par de intervenciones ofensivas a los 22 y 43 minutos. Finalmente, fue sustituido a los 63’ por Jaydon Banel.

El marcador se abrió tempranamente a favor de los visitantes tras un autogol de Lewis Travis (8’), complicando el panorama para los Rams. Ya en el complemento, y pocos minutos después de la salida del atacante nacional, Rhian Brewster igualó las acciones mediante lanzamiento penal a los 68 minutos.

La reacción local, sin embargo, duró poco. Leif Davis apareció a los 77’ para marcar el tanto definitivo que selló el triunfo de Ipswich Town. Para colmo, en tiempo añadido, Travis fue expulsado (90+2’), cerrando una tarde negativa para el elenco de Derby.

Con este resultado, el equipo dirigido por Kieran McKenna escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 54 puntos, quedando a cuatro unidades del líder Coventry City. Derby County, en tanto, se estancó en la séptima posición con 45 unidades. En la próxima jornada, los Rams enfrentarán al Swansea City del arquero chileno Lawrence Vigouroux, mientras que Ipswich se medirá ante Wrexham por la FA Cup.

