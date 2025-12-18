Brayan Cortés estaría en la órbita de un club del fútbol mexicano tras su paso por Peñarol

Brayan Cortés podría tener una segunda aventura en el fútbol extranjero luego de su paso por Peñarol, elenco al que arribó en agosto pasado en calidad de cedido desde Colo-Colo, pero que no haría uso de la opción de compra del cancerbero.

Frente a este escenario, el periodista argentino Uriel Iugt, especialista en el mercado de pases, aseguró que el "Indio" estaría en carpeta de un cuadro mexicano para la temporada entrante.

"Puebla negocia la contratación de Brayan Cortés. Las gestiones con Colo-Colo son para un préstamo", aseguró el comunicador trasandino en su cuenta de X.

Es importante mencionar que el conjunto franjiazul fue colista del torneo de Apertura en la Liga MX y entre sus filas cuenta con el defensa chileno Nicolás Díaz, quien durante las últimas semanas ha sido vinculado a los albos.

El presidente del "Cacique", Aníbal Mosa, confirmó que este viernes tendrán una reunión de directorio en Blanco y Negro donde se abordarían temas referentes a la conformación del plantel para el próximo año.

PURANOTICIA