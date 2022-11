Brayan Cortés está feliz en Colo Colo, pero aclaró que su "objetivo es Europa"

Este martes se dio a conocer que Brayan Cortés sería pretendido por dos clubes italianos como el Sassuolo y el Bologna de Gary Medel, además del Elche de España de Enzo Roco.

Por eso, la posibilidad de partir de Colo-Colo está latente, debido a que si bien renovó contrato con el "cacique", tiene una cláusula de salida clara en caso de alguna oferta.

Pero el iquiqueño dijo estar feliz en el conjunto albo. "Súper orgulloso del equipo y de la unión que se formó. Del logro que logramos en lo grupal, así que muy feliz", expresó en la Expo Fútbol.

"El objetivo es Europa, está en mi mente, es un sueño que todo futbolista quiere lograr, pero estoy súper tranquilo. En Colo-Colo estoy feliz, quiero seguir ganando copas acá, porque Colo-Colo tiene que estar siempre arriba. Siempre con la motivación y seguir trabajando para ir afuera", añadió.

Sobre el supuesto interés de los elencos del Viejo Continente, sostuvo: "Nada, lo ve mi representante. No me han dicho nada, llegué ayer en la mañana (lunes), estuve con la familia. Ahora me junto con mi representante, así que sigo motivado y trabajando de la misma forma para lo que viene".

En cuanto a la llegada de Fernando de Paul a los albos, comentó: "Es una linda competencia con Fernando, que se lo ganó por su gran temporada y va a ser una linda lucha en el arco".

PURANOTICIA