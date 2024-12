Brayan Cortés confirma que no continuará en Colo-Colo: "Me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero"

Brayan Cortés no continuará en Colo-Colo ya que no contestó a la propuesta de renovación de contrato que le hizo Blanco y Negro.

El iquiqueño cumplirá su deseo de vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero, donde su nuevo destino será el balompié mexicano.

En ese sentido, el golero criollo arribaría al León, elenco que dirige el ex DT de la Selección chilena Eduardo Berizzo, y en donde también milita el volante Luciano Cabral.

Además, "La Fiera" es uno de los 32 equipos que clasificaron al próximo Mundial de Clubes 2025, torneo por lo que Cortés podría disputar la cita planetaria.

Y el "Indio" utilizó sus redes sociales para confirmar que busca nuevos desafíos, pidiendo a los hinchas que entendieran su decisión.

“Sólo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo-Colo. Llevo siete años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias", escribió.

Aclaró que "el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”.

Además, agregó que “el tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después e todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, cerró.

