Bravo ninguneó a Olarra tras apoyar decisión de Berizzo de no llamarlo para la Roja

Gran revuelo generaron las declaraciones del ex defensa y actual comentarista deportivo Rafael Olarra, quien en el programa "ESPN F Show" defendió la decisión del técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, de volver a prescindir del portero Claudio Bravo.

"Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente, y no es así, no importan las fechas (…) Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor", sostuvo el ex zaguero.

Lo anterior, en clara referencia a la determinación del arquero del Real Betis de ausentarse de los amistosos de la fecha FIFA de junio para privilegiar su descanso tras una exigente temporada.

Sus dichos fueron rápidamente replicados por un internauta, quien le recordó su opaco paso por Osasuna. "¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Sí, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?", señaló el usuario en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Pero el tema no quedó ahí, ya que fue el propio guardameta quien a través de la misma plataforma le echó más leña al fuego, poniendo sobre la mesa los escasos minutos que jugó el ex Universidad de Chile en el cuadro español.

"335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto", apuntó Bravo, en un comentario que recibió un gran respaldo por parte de sus seguidores.

