Brasil fue muy superior y goleó a Haití para alcanzar la cima del grupo C del Mundial

Brasil fue muy superior a Haití y lo goleó 3 a 0, en la segunda fecha del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

De esta manera y con cuatro puntos, el equipo sudamericano alcanzó la cima del grupo C, que también integran Marruecos y Escocia.

A los 23 minutos Vinicius Jr. generó el primer gol con un disparo que el portero Johnny Placide no pudo retener y Matheus Cunha estuvo atento para empujar el balón a la red.

Trece minutos después, Douglas Santos quitó la pelota en la mitad de la cancha y habilitó al astro del Real Madrid quien le dejó la pelota servida a Cunha. El jugador del Manchester United la clavó en el ángulo para poner el segundo de su cuenta y para Brasil.

La "verdeamarelha" consiguió el tercero en el tiempo adicional del primer tiempo. Vinicius Jr. controló un pelotazo largo de Lucas Paquetá y venció al portero Placide, que había salido a achicar.

En el complemento, lo más destacado fue una jugada que terminó con un disparo de Gabriel Martinelli en el travesaño.

En la tercera y última fecha de la fase de grupos, el "scratch" se verá las caras con Escocia el miércoles 24 de junio. Haití, por su parte, jugará el mismo día contra Marruecos para cerrar el grupo C.

(Imagen: FIFA)

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