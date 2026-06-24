Brasil clasifica a dieciseisavos del Mundial como primero de grupo tras golear a Escocia

Brasil consiguió su pase a dieciseisavos de final del Mundial como primero del grupo C tras golear 3-0 a Escocia.

La "canarinha" tuvo un buen partido de su delantera y supo castigar los errores de la defensa rival.

Con siete puntos, el "Scratch" terminó líder de su grupo empatado con Marruecos, quien venció a Haití (4-2), pero obtuvo mejor diferencia de goles (6 contra 3).

Los goles para los sudamericanos fueron obras de Vinicius Júnior (7', 45+3') y de Matheus Cunha (60').

En la próxima fase, los brasileños jugarán el próximo lunes en Houston ante segundo del grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

(Imagen: FIFA)

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