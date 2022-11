Brahian Alemán reconoce "sondeos" desde la U. de Chile y afirma que "sería lindo ir"

Tras el término de la temporada 2022 en el fútbol chileno, los clubes ya comienzan a sondear a posibles refuerzos de cara al 2023.

Desde Universidad de Chile ya trabajan en ello, buscando dejar atrás las malas temporadas que los ha tenido al borde del descenso.

En ese sentido, uno de los nombres que tienen en carpeta para reforzar el mediocampo es el de Brahian Alemán, volante uruguayo de 32 años que actualmente milita en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Consultado por el interés de los azules, el mediocampista que se encuentra de vacaciones en México señaló a Bolavip que "no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio".

"Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho. Sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva", aclaró.

De todas maneras, y con miras a su futuro futbolístico, indicó que "yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo".

PURANOTICIA