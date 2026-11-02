Boris Sagredo y la compleja situación que enfrenta San Marcos de Arica: "Estamos a la deriva"

San Marcos de Arica sufrió un mazazo la semana pasada después de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) resolviera su desafiliación de la Primera B, fallo al cual el cuadro nortino apelará.

Ante la determinación del organismo, los fanáticos del club realizaron una masiva protesta en la ciudad de Arica y que contó con la participación de algunos jugadores como Boris Sagredo.

En conversación con "Noticias del Bravo", el volante sostuvo que "es increíble como la ciudad, jugadores y autoridades se junten para apoyar esta causa. Entendemos lo complejo que es el tema".

"Estamos a la deriva. Estamos molestos por las decisiones que se han tomado, como se hizo la denuncia y como se termina definiendo el campeonato por cosas extrafutbolísticas, y que no tienen que ver con cosas dentro de la cacha", añadió.

Además, agregó que esperan por el milagro de revertir el fallo: "Esperemos que nuestro llamado sea escuchado, y que por el bien del fútbol chileno se pueda resolver de buena manera para el fútbol en general".

(Imagen: @smarcosdearica)

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