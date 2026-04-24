¿Bombazo en el mercado?: Vicente Pizarro surge como opción para reforzar a River Plate

Un equipo de la Premier League había mostrado interés en el volante chileno luego de su destacada actuación del fin de semana pasado. En dicha jornada, Vicente Pizarro anotó su primer gol defendiendo los colores de Rosario Central, aportando en la agónica victoria por 2-1 frente a Sarmiento en el marco de la Liga Profesional.

Sin embargo, el futuro del seleccionado nacional podría mantenerse en Sudamérica. De acuerdo a la información revelada por DSports Argentina, el mediocampista fue asociado recientemente con una de las instituciones más importantes del fútbol trasandino.

Durante la emisión del citado medio, el periodista Rodrigo Vera entregó detalles sobre este posible movimiento, sugiriendo que el destino sería River Plate. "Igualmente saldría de Rosario Central e iría a un grande del fútbol argentino. Si no va a Inglaterra, pudiera salir a un grande Argentina con franja", fueron las palabras exactas del comunicador.

De materializarse esta transferencia, el conjunto "millonario" incorporaría a un segundo jugador chileno a su actual plantilla. Esto se explica debido a que Paulo Díaz todavía se mantiene formando parte del club.

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