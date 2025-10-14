Bolados y contraste entre resultados del equipo femenino y masculino de Colo-Colo: "Obvio que se ve feo"

Mientras el plantel masculino ha realizado una irregular campaña en la temporada 2025, el plantel femenino de Colo-Colo está sacando la cara por el club, pues ya está en semifinales de la Copa Libertadores.

Uno que se refirió al dispar nivel entre ambos equipos fue Marcos Bolados, quien aseguró que "se ve feo" que el juego del elenco masculino contraste con el éxito de las albas a nivel internacional.

"Sobre el equipo femenino, felicitarlas, no es fácil llegar donde están, hicieron una buena copa, una buena fase de grupos, así que las felicito", comenzó diciendo el atacante en conferencia de prensa.

"Siempre nosotros las seguimos, sabemos lo que tienen y han trabajado súper bien, vez que pasamos por ahí están trabajando, así que no nos queda más que felicitarlas", añadió.

Consultado sobre la inclusión de Arturo Vidal como capitán de la selección chilena de Kings League para el Mundial, sostuvo: "Sobre Arturo, creo que es un tema de él, no sé mucho de eso (de la Kings League), si es un tema de él... ¿El contraste con el equipo femenino? Obvio que se ve feo, las mujeres están arriba y nosotros no lo hemos pasado bien. Hay que seguir entrenando".

En cuanto a la remontada para conquistar al título del 2024, comentó: "El año pasado fue lindo porque teníamos 10 puntos más o menos y con el rival al que teníamos que tirar para abajo y lo logramos, nos sentíamos como grupo súper bien, ese momento fue lindo, fueron 10 puntos que cada partido jugábamos y lo hacíamos bien y cuando marcaba, marcar acá es lo máximo, la gente... el estadio se viene abajo y se te vienen muchas emociones, marcar es lindo acá, más en el Monumental".

Por último, sobre el partido de este domingo ante el líder exclusivo Coquimbo Unido, Bolados dijo: "Hemos entrenado súper bien, la confianza está, estamos todos motivados para el fin de semana".

