Betis se impone 2-1 al Mallorca y sueña con la Champions

El Real Betis continúa con un paso firme en LaLiga tras vencer este domingo al Mallorca por 2-1 en el estadio San Moix. Con este triunfo, los verdiblancos encadenan su tercera victoria consecutiva y se consolidan en el quinto puesto con 41 puntos, a solo cuatro de Atlético de Madrid y Villarreal, mientras que el Mallorca se mantiene en zona de descenso con 24 unidades.

La visita al Mallorca llegaba precedida de un hito histórico: la reciente victoria frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, apenas la segunda en 17 duelos contra Diego Simeone, hecho que permitió al técnico Manuel Pellegrini convertirse en el quinto entrenador con más triunfos en la historia de LaLiga.

Pese a las bajas, Pellegrini repitió el once que venció a los colchoneros. El Mallorca, fuerte en casa y necesitado de puntos, salió con ímpetu y tuvo su primera oportunidad a los 3’, cuando Marc Roca sorprendió con un disparo desde mitad de cancha que dio en el palo tras una salida arriesgada del arquero Leo Román.

El Betis golpeó primero. A los 18’, un contragolpe liderado por Antony terminó en un mal despeje defensivo y Abde Ezzalzouli abrió el marcador con una volea precisa. Antes del descanso, otra transición rápida permitió a Antony habilitar a Bakambu, quien definió cruzado para el 2-0, dejando al Mallorca con la tarea de remontar en la segunda mitad.

En el complemento, el Mallorca insistió y encontró premio a los 68’ con un golazo de Vedat Muriqi, que peinó al ángulo un centro de Darder. El tanto encendió a la afición local y generó un cierre vibrante, con ocasiones en ambas áreas, pero el marcador no se movió. Con tres victorias consecutivas, el Betis se ilusiona con alcanzar puestos de Champions League.

