Betis de Pellegrini suma su primera victoria en la Europa League tras vencer al Ludogorets

El Betis de Manuel Pellegrini derrotó este jueves por 2-0 como visita al Ludogorets de Bulgaria, por la segunda fecha de la Europa League.

Pese a no realizar un gran partido, el conjunto del técnico chileno se impuso de manera cómoda ante un opaco rival y sumó su primera victoria en esta edición del torneo internacional, luego de debutar la semana pasada con un empate como local ante el Nottingham Forest.

El elenco andaluz abrió la cuenta a los 31 minutos con un golazo de Giovani Lo Celso, quien sacó un zurdazo rasante al segundo palo que dejó parado al arquero rival.

Sobre el final de la primera parte, el dueño de casa lo pudo empatar con un tiro libre de Son que se fue por poco.

En el inicio del complemento, el equipo del "Ingeniero" volvió a golpear para aumentar la cuenta a los 53' con algo de fortuna, cuando Aitor Ruibal sacó un centro rasante que Junior Firpo tocó y el balón le dio en el defensa Son para entrar al pórtico.

Después, el cuadro verdiblanco pudo liquidarlo, como a los 79' con un derechazo de Abde, pero el esférico dio en el palo, mientras que el Ludogorets pudo descontar con un remate de Caio Vidal que Natan salvó en la línea.

Al final, el Betis sacó la tarea adelante y sumó su primer festejo en esta edición de la Europa League, para con cuatro puntos posicionarse en el cuarto lugar de la tabla.

En la siguiente fecha, el elenco de Pellegrini visitará al Genk en Bélgica el jueves 23 de octubre, en busca de seguir encumbrándose en el torneo internacional.

PURANOTICIA