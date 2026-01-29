Betis de Pellegrini sufrió para derrotar al Feyenoord e instalarse en octavos de la Europa League

Con una cuota de sufrimiento innecesaria en un partido que parecía controlado, el Real Betis de Manuel Pellegrini se clasificó a los octavos de final de la UEFA Europa League tras superar por un estrecho 2-1 al Feyenoord en el estadio La Cartuja.

Pese a que el primer aviso llegó de parte del elenco neerlandés (3'), los pupilos del "Ingeniero" fueron haciéndose con el control del cotejo lentamente y luego de que el árbitro le anulara un tanto a Abdessamad Ezzalzouli (8'), Antony abrió la cuenta con un potente zapatazo de zurda para colocar la pelota en el ángulo.

Pau López salvó al elenco verdiblanco ante un disparo de Cyle Larin (25') y aunque volvió a sufrir con un gol inválido, esta vez de Ezequiel Ávila (28'), el cuadro sevillano logró aumentar las cifras a través de Ezzalzouli (31').

El conjunto andaluz sacó el pie del acelerador en el segunda fracción, lo cual fue aprovechado por el equipo que dirige Robin Van Persie, que ejerció un presión alta en campo rival y volvió a exigir una respuesta del golero López (54').

A pesar de que sus jugadores estaban siendo superados por los forasteros, el DT chileno de 72 años se negaba a modificar su oncena y lo terminó sufriendo en el 76', momento en que el cancerbero heliopolitano cometió un grosero error al intentar capturar un balón y se lo dejó servido a Casper Tengstedt para que estrechara las cifras con un globito.

Posteriormente, el forastero se quedó con un hombre menos por la lesión de Shaqueel Van Persie -hijo del entrenador- cuando ya había agotado los cambios, y aunque siguió atacando, la desventaja numérica terminó pesando y el marcador no se movió más.

De esta manera, la escuadra bética logró su objetivo de eludir los playoffs avanzando en cuarta posición con 17 puntos, cuatro menos que el líder Olympique de Lyon. El sorteo de la ronda de los dieciséis mejores se realizará a fines de febrero.

Por lo pronto, Real Betis deberá preparar el duelo de este domingo ante Valencia por la fecha 22 de La Liga. El compromiso está programado para iniciar a las 12:15 horas.

(Imagen: @RealBetis)

