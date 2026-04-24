Betis de Pellegrini rescata un agónico empate ante Real Madrid y se afianza en el quinto puesto de La Liga

En un partido de emocionante de principio a fin, Real Betis anotó en la última acción del encuentro y consiguió un meritorio empate a uno ante Real Madrid en el estadio La Cartuja, en el marco de la 32ª fecha de La Liga.

La apertura de la cuenta llegó a los 17' a favor de los visitantes, quienes plasmaron su superioridad desde el arranque. Tras un potente disparo de Federico Valverde que provocó un rebote del meta Álvaro Valles, el atacante Vinicius Juniors apareció para decretar el 1-0 transitorio.

El desarrollo del enfrentamiento dio un giro de 180 grados al cumplirse la media hora de juego, momento en que los pupilos del "Ingeniero" generaron múltiples ocasiones para empatar. Las intenciones de batir al guardameta Andriy Lunin estuvieron en los pies de Cedric Bakambu (33' y 45'), Antony (43' y 45+2') y Pablo Fornals (45+3').

Ya en el complemento, un cobro por offside ahogó el grito de gol de Kylian Mbappé (53'), conquista que terminó siendo anulada por el árbitro y que hubiese significado el aumento de cifras para la Casa Blanca. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la escuadra verdiblanca continuó presionando y volvió a exigir a Lunin mediante un disparo de Juan Camilo Hernández (66').

Con el objetivo de revertir el marcador y poniendo toda la carne en la parrilla, Pellegrini agotó los cambios en su equipo, enviando al terreno de juego a nombres como Francisco Alarcón y Giovani Lo Celso. Por su parte, el conjunto "merengue" también refrescó el once, contando con varios contragolpes que sus hombres en ofensiva no pudieron concretar.

Justo cuando la derrota del elenco andaluz asomaba como consumada, Héctor Bellerín (90+3') capturó una pelota suelta dentro del área para despachar un tiro por bajo que emparejó las cifras. Este resultado les permite llegar a 50 puntos en el torneo, afianzándose en el quinto puesto.

La repartición de puntos, por cierto, fue celebrada tanto en la tienda "heliopolitana" como en un Barcelona que, si este sábado derrota a Getafe, ampliará a diez unidades su diferencia con Real Madrid en la disputa por el título.

El calendario indica que el próximo domingo a las 12:30 horas, Real Betis medirá fuerzas con el colista Real Oviedo. La misión será seguir sumando para no hipotecar sus opciones de clasificar a la UEFA Champions League.

(Imagen: @RealBetis)

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