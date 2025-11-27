Betis de Pellegrini estira su invicto en la Europa League tras vencer al Utrecht y llega con confianza al derbi con el Sevilla

Con una contundente actuación del equipo en momentos clave del encuentro, el Real Betis de Manuel Pellegrini se hizo fuerte como dueño de casa en el estadio La Cartuja y venció por un ajustado 2-1 a Utrecht, consiguiendo tres puntos que oro que lo catapultaron hasta la parte alta de la UEFA Europa League.

El partido tuvo un comienzo accidentado para, luego de que en una jugada involuntaria, Sofyan Amrabat chocara con Francisco Alarcón. Producto de esta acción, "Isco" pidió el cambio de inmediato (8'), mientras que el marroquí trató de aguantar pero acusó el golpe y terminó saliendo en el minuto 15.

A raíz de este percance, el encuentro tardó en tomar un ritmo propio de una competición internacional y recién sobre el final de la primera fracción se rompió la monotonía del cotejo. Antony se acomodó por la derecha y envió un centro para Juan Camilo Hernández (42'), quien se zambulló para impactar el balón y abrir la cuenta en favor de los verdiblancos.

Y en el arranque del complemento, Abdessamad Ezzalzouli recibió un pase de Pablo Fornals, fue avanzando en diagonal desde la banda izquierda y sacó un zapatazo cruzado desde el borde del área para superar al portero y aumentar la ventaja para los locales (50').

Sin embargo, el conjunto neerlandés no se quedó de brazos cruzados y acortó distancias en el 54', momento en que Miguel Rodríguez vio adelantado al guardameta y anotó con un potente remate desde la mitad de la cancha. La tensión aumentó en Sevilla cuando Derry Murkin emparejó las cifras (58'). Afortunadamente para los béticos, el árbitro anuló la conquista por posición de adelanto.

A partir de ese momento, el "Ingeniero" reordenó las piezas de su equipo y aunque el cuadro forastero no claudicó en su intento por emparejar el marcador, sus aproximaciones solo se quedaron en eso y el elenco "heliopolitano" firmó una victoria clave para sostener su invicto en la competición y alcanzar la línea de los once puntos, uno menos que los líderes Olympique de Lyon, Midtjylland y Aston Villa.

De esta manera, Pellegrini y sus pupilos llegarán con los ánimos por las nubes para afrontar el derbi andaluz de este domingo ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, duelo que dará inicio a las 12:15 horas de Chile.

(Imagen: @RealBetis)

PURANOTICIA