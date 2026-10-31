Betis de Pellegrini derrota al Málaga y se afianza en zona de Champions

Durante la semana, la prensa española recordó permanentemente el vínculo emocional que existe entre Manuel Pellegrini y Málaga.

Y claro que el DT chileno confirmó aquello recordando varias veces sus años como entrenador de los malagueños que hicieron en ese período buenas campañas, no sólo en la liga española, sino que también en Europa.

Pero Pellegrini en la actualidad entrena a Real Betis y al recibir a Málaga en La Cartuja por la fecha 11 de la liga, el chileno sólo quería ganarle a su ex equipo.

Y lo logró porque Real Betis se impuso por 2-1 manteniendo su buen tranco de la temporada.

Los sevillanos construyeron su victoria en el primer tiempo, donde fueron superiores a su rival, con anotaciones de Marc Bartra (38’), quien definió de cabeza un centro de Isco, y de Pablo Fornals (45’) quien aprovechó un rebote y que no quiso celebrar por tener, al igual que Pellegrini, pasado malagueño.

El descuento de los visitantes fue obra de Adrián Niño (68’) quien supo aprovechar un centro desde la izquierda.

Con esta victoria, Real Betis se mantiene en el cuarto puesto de la liga con 23 unidades, en zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

PURANOTICIA