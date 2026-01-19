Betis de Manuel Pellegrini recibirá al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey

Pésima fortuna le trajo al Real Betis de Manuel Pellegrini el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, el cual determinó que el cuadro sevillano enfrente a una de sus "bestias negras".

Hablamos del Atlético de Madrid, elenco que marcha cuarto en La Liga y que, históricamente, ha sido dolor de cabeza tanto para los "heliopolitanos" como para el propio "Ingeniero".

De hecho, en su larga carrera en los banquillos del fútbol español, el chileno ha enfrentado en 31 oportunidades al conjunto madrileño con un saldo de nueve triunfos, siete empates y quince derrotas.

Sin embargo, si nos ceñimos únicamente a sus números como estratego bético, el registro es mucho más opaco con apenas una victoria, dos igualdades y ocho caídas.

Por su parte, el club andaluz solo ha vencido en dos ocasiones a los "colchoneros" en la competición, acumulando cuatro eliminaciones en cruces directos.

El choque entre Real Betis y Atlético de Madrid se llevará a cabo el jueves 5 de febrero en el estadio La Cartuja.

PURANOTICIA