Betis de Manuel Pellegrini dijo adiós a la Copa del Rey tras ser goleado por el Atlético de Madrid

Un jueves para el olvido vivió Manuel Pellegrini y su Real Betis en el estadio La Cartuja, recinto donde los aficionados béticos fueron testigos de una inapelable derrota por 5-0 ante Atlético de Madrid que significó la eliminación de su equipo en cuartos de final de Copa del Rey.

El cuadro colchonero fue una aplanadora en el primer tiempo y le pasó por arriba a los pupilos del "Ingeniero", cimentando a partir del minuto 12 lo que sería su contundente victoria gracias a un tanto del defensa eslovaco Dávid Hancko.

La conquista del zaguero facilitó la labor de los madrileños, que aumentaron las cifras por medio de Giuliano Simeone luego de una gran jugada colectiva (29') y comenzaron a estructurar la goleada a través de Ademola Lookman (37').

Los locales intentaron levantarse en el complemento con los tres cambios que introdujo el entrenador tras el descanso, pero cualquier atisbo de remontada fue apagado por el referente albirrojo Antoine Griezmann (62').

Ya en el epílogo y nada más para ponerle la guinda a la torta, el argentino Thiago Almada (82') sentenció el definitivo 5-0 ante una escuadra heliopolitana completamente entregada.

Así, el Atlético no solo eliminó al conjunto sevillano y sacó boletos a semifinales, sino que además extendió la paternidad sobre Pellegrini, quien como DT del elenco andaluz solo ha ganado uno de doce cotejos.

Sin embargo, el chileno tendrá la gran chance de resarcirse este domingo a las 14:30 horas, cuando el Real Betis visite al equipo de la capital española en el Wanda Metropolitano.

