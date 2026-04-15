Bernedo destaca el triunfo de la UC ante Cruzeiro por Copa Libertadores: "Hicimos el partido que teníamos que hacer"

Con intervenciones determinantes que ahogaron los festejos del cuadro local, el arquero de Universidad Católica, Vicente Bernedo, se erigió como una de las figuras en la victoria por 2-1 frente a Cruzeiro.

Tras el compromiso válido por la Copa Libertadores, el guardameta analizó los factores que le permitieron al elenco cruzado evitar la derrota y llevarse los puntos desde territorio brasileño.

Una vez concluido el duelo en el césped del estadio Mineirao, el meta estudiantil entregó su visión del trámite del juego. Al respecto, aseguró que "hicimos el partido que teníamos que hacer. Pudimos ponernos en ventaja, y eso nos ayudó mucho a jugar con la desesperación de ellos y de la gente también".

Respecto a la polémica infracción que derivó en la igualdad transitoria de los dueños de casa, el portero cuestionó la decisión arbitral frente al penal. Sobre esa jugada específica, argumentó que "durante el partido no sé si nos generaron tantas ocasiones. Después, el penal, a primera vista, no me pareció; lo cobró muy fácil".

En esa misma línea, el cancerbero confesó las sensaciones del plantel tras el empate momentáneo, valorando la capacidad de reacción para sellar el marcador a su favor. "cuando nos empataron pensamos que se nos iban a venir arriba y pudimos ganarlo al final. Es un triunfo muy importante, porque ganar en Brasil es muy complicado y creo que logramos un paso muy importante para lo que se viene", detalló.

Para cerrar su intervención, el futbolista reveló parte de las conversaciones que sostuvieron en el vestuario durante el descanso. Según sus palabras, "en el entretiempo hablamos que lo estábamos haciendo bien en la primera parte, de manera inteligente. Teníamos que manejar el partido como se juegan estos encuentros, quizás no jugando tan bien, pero sí controlándolo. Lo importante es que sacamos los tres puntos".

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