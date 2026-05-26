Lautaro Millán llama a "aprovechar" los amistosos de la Roja para apuntar al Mundial 2030

Lautaro Millán habló este martes de cara a los partidos amistosos que tiene programados la Selección chilena para el mes de junio ante Portugal y República Democrática del Congo.

En conversación con los medios, el volante que milita en Independiente de Avellaneda aseguró que la nominación "me agarra en un presente muy bueno, en un presente que sumé muchos minutos en mi club, así que también agradecerle a la selección que me dio la confianza, me dio muchas ganas de venir".

Al mismo tiempo, el exmundialista Sub-20 apuntó que "tenemos una semana trabajando acá, creo que los vamos a preparar muy bien. Son dos rivales muy duros, pero nosotros tenemos nuestra herramienta y creo que podemos dar ese salto de demostrar que estos partidos se juegan bien. Ojalá que nos vaya muy bien estas dos fechas".

Con respecto a la posibilidad de enfrentar al astro luso Cristiano Ronaldo, el centrocampista reconoció que "es un jugador muy importante. Estuvo peleando siempre ahí arriba con (Lionel) Messi y para nosotros es un honor jugar contra él. Hay jugadores muy importantes en esa selección, pero tenemos que trabajar a nuestro juego, tenemos herramientas para hacer un buen partido".

El oriundo de la ciudad argentina de Bahía Blanca también hizo una ilusionante proyección de la Roja. "El nivel creo que está muy alto. Si pensamos en adelante y proyectamos algo lindo con el grupo, creo que podemos apuntar al Mundial 2030. Ese es el objetivo, pero hay que ir paso a paso y adaptarnos bien con los compañeros. Hay que tener paciencia, aprovechar cada amistoso y cada torneo que haya para apuntar al Mundial", remarcó.

Por último, Millán resaltó el rendimiento que ha mostrado su compatriota Maximiliano Gutiérrez en Independiente, puntualizando que "la adaptación allá es muy complicada, es otro fútbol, pero se fue adaptando y ahora está en un presente muy bueno. Creo que eso le sirve también para agarrar confianza. Es un chico que te escucha, que aprende mucho, así que está en un buen presente".

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