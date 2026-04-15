La UC consigue sus primeros puntos en Copa Libertadores tras vencer en la agonía a Cruzeiro en Brasil

Una sufrida victoria por 2-1 consiguió Universidad Católica ante Cruzeiro en el estadio Mineirao, enmendando el triunfo después de su tropiezo inicial en Copa Libertadores y se situó como sublíder del Grupo D.

La derrota sufrida la semana pasada a manos de Boca Juniors y la propia victoria que cosecharon los "xeneizes" sobre Barcelona de Guayaquil, tenía a los "cruzados" con la obligación de vencer a un rival que en la primera fecha también dio cuenta del representativo ecuatoriano.

Aupado por el aliento de su público y apoyado en la velocidad de sus hombres por las bandas, el elenco brasileño tuvo contra las cuerdas al cuadro precordillerano durante los primeros pasajes del duelo, obligando al portero Vicente Bernedo a utilizar las manos en un par de oportunidades (7' y 17').

No obstante, los dirigidos por Daniel Garnero no se desesperaron en la búsqueda del arco contrario y poco después de un cabezazo de Fernando Zampedri que dio en ambos palos (28'), Fernando Zuqui sirvió el tiro de esquina para el frentazo de un Justo Giani (30') que venía en velocidad y abrió la cuenta en Belo Horizonte.

Sin embargo, en el complemento la Raposa se hizo con el control del esférico y se instaló de lleno en terreno estudiantil y en el minuto 56', el árbitro pitó penal en favor de los locales por una falta de Clemente Montes en la entrada del área. Matheus Pereira hizo oídos sordos a los reclamos universitarios y emparejó las cifra con un remate rasante hacia la izquierda del cancerbero.

Los dueños de casa aceleraron el ritmo luego de la conquista del mediocampista buscando el tanto de la victoria. La visita, en cambio, optó por arroparse en su zona y apostar esporádicamente al contragolpe. Y en una de las pocas veces que logró hilvanar varios pases campo azul, Jhojan Valencia mandó un centro que fue conectado por Jimmy Martínez (90+3') con un potente frentazo para sellar la victoria de su equipo.

Así, los estudiantiles sacaron adelante la tarea con un buen triunfo para situarse en segundo lugar de su zona, superando por goles a Cruzeiro, ambos con tres puntos. En lo más alto quedó Boca Juniors con seis unidades, mientras Barcelona es colista sin haber sumado

El próximo lunes, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera, mientras que el sábado 25 enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del clásico universitario, ambos duelos por la Liga de Primera. Posteriormente, viajará hasta Ecuador para medir fuerzas con la escuadra de Guayaquil, compromiso que puede ser clave para una eventual clasificación a octavos de final.

PURANOTICIA