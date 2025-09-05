Benjamín Kuscevic fue liberado de la Roja y no estará presente para el partido contra Uruguay

Después de la goleada sufrida ante Brasil en Río de Janeiro, la Selección chilena volvió a los entrenamientos y con malas noticias.

Este viernes se confirmó la baja del defensa Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la concentración de la Roja.

"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Benjamín Kuscevic ha sido liberado de la convocatoria debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA", informó el combinado nacional a través de un comunicado.

El zaguero que milita en Fortaleza de Brasil había llegado al "Equipo de Todos" con problemas físicos. De hecho, ni siquiera fue considerado por el cuerpo técnico para el viaje a Río de Janeiro, aunque se esperaba una recuperación de cara al duelo de este martes ante Uruguay. Sin embargo, no estará a disposición y fue liberado para regresar a su club.

En tanto, Bruno Barticciotto, quien también ha presentado problemas físicos, continúa bajo los trabajos del técnico interino Nicolás Córdova.

Cabe recordar que el miércoles, Darío Osorio también fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular.

