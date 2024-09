Benjamín Berríos, figura de Everton, se fijó un ambicioso objetivo: "Nuestro sueño es ser campeón"

Este sábado frente a Cobreloa, Everton consiguió una importantísima victoria por 2-0 en el estadio Sausalito, resultado que le permitió a los viñamarinos trepar al sexto lugar con 38 puntos y se metió en la disputa por el Chile 3 a Copa Libertadores.

Días después del choque con el elenco loíno, desde la escuadra oro y cielo entregaron una importante noticia para sus hinchas, luego de asegurar la continuidad de una de sus principales figuras: el volante Benjamín Berríos.

"El mediocampista llegó a préstamo desde Colo Colo en enero de 2019 y de inmediato se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y buen fútbol. Un lustro más tarde, el popular “Topo” se ha transformado en un verdadero referente; de hecho, es uno de los tres capitanes del primer equipo", señalaron desde el club auriazul por medio de un comunicado.

Por su parte, el centrocampista aseguró que "estoy muy alegre por dar este paso. Me siento muy identificado con el club y he recibido el cariño de la gente desde el primer momento. Ahora solo me queda seguir trabajando fuerte para que podamos conseguir nuestros objetivos".

Eso sí, las metas del oriundo de Lo Barnechea no son para nada bajas: "Lo hemos conversado con Álvaro (Madrid) y nuestro sueño es ser campeón. No lo vemos muy lejano. Hay que afinar algunos detalles y esperemos se pueda dar el próximo año", remarcó el jugador de 26 años.

En esa misma línea, Berríos apuntó que "este año rompí el récord de hacer solo un gol por año (lleva dos). Espero seguir madurando, creciendo en mi puesto y ser aún mejor jugador".

