Ben Brereton valora su regreso y se muestra optimista con la Roja: "El futuro es muy prometedor"

Ben Brereton regresó a la Selección chilena después de no ser considerado en la última etapa del ciclo de Ricardo Gareca en la banca de la Roja.

El delantero chileno-inglés que milita en el Derby County, se refirió a su vuelta al combinado nacional, además de su motivación y manifestó su optimismo de cara al futuro.

En conversación con Sky Sports, manifestó que "cada vez que voy lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos en el país es increíble. Fue un momento notable cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que he recibido de los hinchas ha sido asombroso. Sobre todo, después de marcar algunos goles y jugar muchos partidos con el equipo nacional".

Añadió que "feliz de ser parte de la selección de Chile y de hacer que mi familia se sienta orgullosa, tanto los que viven en ese país, como los que está acá en Inglaterra. Eso es algo realmente bueno para mí".

Además, sostuvo que "ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes, hay hartos talentos emergentes. Ahora estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor".

PURANOTICIA