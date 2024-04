Ben Brereton comienza a despedirse del Sheffield United: "Realmente disfruté mi tiempo"

Faltan cuatro partidos para que finalice la Premier League 2023-2024, y con ello el préstamo de Ben Brereton en el Sheffield United, pues una vez que acabe la temporada, el delantero de la Selección chilena debe regresar al Villarreal de España.

Por eso, el atacante de la Roja ya comenzó a despedirse del cuadro británico ante los que asoman sus últimos cotejos en el club.

"Estoy muy feliz de anotar otro gol (ante el Manchester United). Me ha encantado cada minuto con el cuerpo técnico y los jugadores. Ha sido muy, muy bueno para mí. He disfrutado mucho mi tiempo, ha sido increíble y los hinchas también me han aceptado muy bien. Realmente disfruté mi tiempo aquí", reconoció "Big Ben" en conversación con el sitio oficial del conjunto rojiblanco.

Además, agradeció el apoyo que le han dado los hinchas del equipo: "Siempre los puedes sentir alentando todo el partido. Es un gran apoyo para los jugadores. Lo apreciamos. Como siempre he dicho, los hinchas de Sheffield son brillantes".

Por último, consultado por su futuro, Brereton sostuvo: "Ya veré al final de la temporada. No sé qué está pasando con Villarreal para volver o algo así. Pero sí, ya veremos. Sólo quiero seguir jugando y marcando goles, y ver a dónde me lleva eso".

Consignar que el Sheffield podría sellar este fin de semana su descenso en la Premier League frente al Newcastle, debido a que se encuentra a diez puntos de la salvación. Es colista con 16 puntos cuando quedan 12 en juego.

(Imagen: @lapremierleague)

PURANOTICIA