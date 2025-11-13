Barrios extiende su racha de triunfos y se suma a Garin en cuartos del Challenger de Montevideo

Tomás Barrios (111° del ranking ATP) sigue extendiendo su racha de triunfos. Es que tras consagrarse campeón la semana pasada en Lima, ahora el chileno avanzó a los cuartos de final del Challenger de Montevideo, en Uruguay, y sumó su séptima victoria consecutiva.

El chillanejo, octavo cabeza de serie del certamen, derrotó este jueves al invitado local uruguayo Franco Roncadelli (366°) por un doble 6-3, tras una hora y 22 minutos, para sumarse a su compatriota Cristian Garin (105°) en ronda de ocho mejores.

El cotejo comenzó favorable de entrada para el nacional, debido a que quebró en el segundo game para luego colocarse rápidamente 3-0 arriba. Después fue manteniendo sus turnos hasta que selló el set con otro rompimiento en el noveno juego.

En el segundo episodio el criollo arrancó con todo y consiguió dos rupturas para colocarse 3-0 arriba. Eso sí, entregó su saque en el cuarto, pero después solamente tuvo que conservar sus turnos y, al igual que en el capítulo anterior, sentenció todo con otro break en el noveno juego.

Con esto, Barrios sumó su séptimo triunfo consecutivo, considerando que la semana pasada ganó cinco al ser campeón en Lima y ahora ya lleva dos en Uruguay. Además, está trepando al casillero 110 en el ranking en vivo, acercándose para regresar al top 100 (fue 93 a principios de 2024).

En cuartos de final, el chillanejo enfrentará al español Carlos Taberner (104°), cuarto cabeza de serie y quien más temprano eliminó al checo Zdenek kolar (224°) por 7-6 (2) y 6-3. En caso de vencer al hispano, y que Cristian Garin derrote al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°), ambos animarán una semifinal chilena.

