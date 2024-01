Bárbara Riveros termina tercera en el Ironman de Pucón en su regreso a las competencias

Luego de un semestre completo alejada de las pistas por una grave lesión, Bárbara Riveros volvió en gloria y majestad para terminar en tercer lugar del Ironman de Pucón.



La atleta nacional, quien sufrió una fuerte caída en un entrenamiento a fines de julio, cuajó una gran actuación y se subió al podio con un tiempo de 4 horas, 27 minutos y 26 segundos.

"No es fácil retomar los entrenamientos y la fuerza después de dos meses parada. Ya volver en dos semanas cuesta en condiciones normales. Estoy muy agradecida de estar acá y haber dado lo mejor de mí. Le debo mucho a Pucón, gracias a esta carrera he podido representar a Chile en todo el mundo", dijo "Chicka" en diálogo con TVN.

La ganadora de la jornada fue la española Marta Sánchez, quien marcó un crono de 4 horas, 19 minutos y 20 segundos. La hispana fue secundada por la ecuatoriana Elizabeth Bravo, que quedó a seis minutos y 49 segundos de la cima.

En la categoría masculina de la "carrera más linda del mundo", el triunfador fue el estadounidense Sam Long al completar la prueba en 3 horas, 41 minutos y 55 segundos. En segundo puesto apareció el argentino Luciano Taccone (+6'40'') y tercero llegó el chileno Martín Ulloa (+7'09'').

"Es una carrera de superación. No me sentía bien al principio, pensé que se me iba a ir la carrera, pero agaché el moño y me puse a sufrir, ser tácticamente inteligente y lo di todo. Traté de aguantar el segundo lugar, pero se me acabó la mecha", comentó Ulloa a radio ADN.

PURANOTICIA