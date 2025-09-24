Banderazo de hinchas de la U provocó incendio en exterior de hotel en La Serena previo al duelo con Alianza Lima

Hinchas de la Universidad de Chile provocaron un incendio en el exterior del Hotel Diego de Almagro, en La Serena. Además, protagonizaron incidentes con Carabineros.

El siniestro afectó a vegetación en las afueras del hotel ubicado en la av. Francisco de Aguirre, donde se encuentran los jugadores del plantel azul, a la espera del partido con Alianza de Lima por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de un banderazo, los hinchas de Los de Abajo lanzaron fuegos artificiales hacia la vegetación y provocaron un incendio que debió ser controlado por Bomberos y Carabineros con el carro lanzaguas.

Carabineros también arremetió contra los revoltosos y los disolvió con el "guanaco". Hasta el momento no se ha informado de detenidos ni de otros daños.

