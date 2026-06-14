Australia sorprende a Turquía y suma tres puntos de oro

La actividad mundialista continuó durante la medianoche de este sábado y dejó una de las primeras sorpresas del torneo, luego de que Australia derrotara 2-0 a Turquía en el arranque de la actividad del Grupo D.

El encuentro se disputó en Vancouver y enfrentó a una selección turca que regresó a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia contra un conjunto australiano que apostó por el orden defensivo y los contragolpes para inclinar la balanza a su favor.

La primera anotación llegó al minuto 27 gracias a Nestory Irankunda, quien aprovechó un pase filtrado por el sector izquierdo, ganó la carrera a la defensa rival y definió con tranquilidad ante la salida del arquero Ugurcan Cakir para colocar el 1-0 parcial.

A partir de ese momento, Turquía se adueñó de la posesión del balón y buscó generar peligro mediante figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yildiz, aunque se encontró constantemente con una defensa australiana bien organizada.

Australia encontró espacios para contragolpear y sentenció el partido al minuto 75 por conducto de Connor Metcalfe, quien culminó una rápida transición ofensiva para ampliar la ventaja.

La victoria representa uno de los resultados más llamativos de la primera jornada, especialmente porque Turquía llegaba con altas expectativas tras una destacada eliminatoria y con una generación encabezada por varios futbolistas jóvenes considerados entre los más talentosos de Europa.

Gracias al triunfo, Australia arrancó con tres puntos fundamentales dentro del Grupo D y llegará motivada a su siguiente compromiso frente a Estados Unidos, mientras que Turquía quedó obligada a reaccionar ante Paraguay para no comprometer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

PURANOTICIA / E-CONSULTA.COM