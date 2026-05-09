Audax le dejó tarea a la U y a Unión La Calera tras vencer a un opaco Deportes La Serena

En un duelo intenso y emociones en ambos tiempos, Audax Italiano supo remar desde atrás para derrotar por un cómodo 4-2 a un deslucido Deportes La Serena y así escalar hasta lo más alto del Grupo D en la Copa de la Liga, a la espera de lo que pase este domingo entre Universidad de Chile y Unión La Calera.

A pesar de estar fuera de la lucha por clasificar a la siguiente fase, el dueño de casa tomó el protagonismo de las acciones durante los primeros pasajes y fue así que antes del minuto dos ya estaba ganando. Enzo Ferrario trastabilló en la salida, Bruno Gutiérrez robó el esférico y asistió a Gonzalo Escalante, quien abrió la cuenta con un tiro rasante.

La visita fue emparejando las cargas hasta que en el 24', Ignacio Fuenzalida capturó un rebote del portero tras una arremetida de Diego Coelho y remató fuerte para emparejar las cifras. Pero el local respondió poco después con un derechazo de Nicolás Stefanelli que se desvió levemente en un defensa y descolocó al arquero Tomás Ahumada, que igualmente tuvo mucha responsabilidad.

Sin embargo, cuando se disputaban los descuentos y ambos equipos pensaban en el descanso, Daniel Piña habilitó de taco a Esteban Matus, este desbordó, ingresó al área y envió el centro para que Fuenzalida marcara el empate con un sutil toque a la pelota, que entró mansa al marco defendido por Eryin Sanhueza (45+5').



Los pupilos de Gustavo Lema aprovecharon el impulso anímico que les dio la segunda conquista del atacante y a poco de haber iniciado el complemento, el árbitro Juan Fuenzalida les concedió un penal por falta de Ángel Carvajal y Coelho se encargó de cambiarlo por gol (50').

La escuadra serenense no reaccionó y justo cuando el técnico Felipe Gutiérrez introdujo cambios para darle mayor vocación ofensiva a los suyos, Oliver Rojas recorrió varios metros hasta que pudo combinar con un Fuenzalida (64') que selló el triunfo itálico con su tercera diana personal de la jornada.

Con este resultado, el elenco de colonia se escapó en solitario en la punta del Grupo D con diez puntos, tres por arriba de Universidad de Chile y Unión La Calera, clubes que se enfrentan este domingo en la Región de Valparaíso. El conjunto papayero, en cambio, se mantuvo colista con solo una unidad.

Tanto Audax Italiano como Deportes La Serena volverán a la acción este viernes a las 20 horas por la Liga de Primera para enfrentar a Coquimbo Unido y Palestino, respectivamente.

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado (Ángel Carvajal, 45'), Yahir Salazar (Fabricio Díaz, 62'); Gonzalo Escalante, Joan Orellana (Matías Marín, 62'), Felipe Chamorro; Diego Rubio, Ángelo Henríquez (Jeisson Vargas, 75'), Nicolás Stefanelli (Cristóbal Sepúlveda, 72'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario (Paolo Guajardo, 45'), Marcelo Ortiz, Daniel Piña (Martín Jiménez, 69'); Oliver Rojas, Marco Collao, Vicente Zenteno, Esteban Matus (Diego Monreal, 61'), Ignacio Fuenzalida (Rodrigo Cabral, 75'); Diego Coelho, Giovani Chiaverano (Michael Vadulli, 45'). (DT: Gustavo Lema)

Árbitro: Juan Sepúlveda

Estadio: La Portada, La Serena

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