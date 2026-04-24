Audax Italiano y D. Limache igualaron en un accidentado partido en La Florida por la Liga de Primera

Deportes Limache tuvo que remar desde atrás, pero solo le alcanzó para empatar a dos ante Audax Italiano en un accidentado encuentro en el estadio Bicentenario de La Florida, y quedó en riesgo de ser alcanzado por Colo-Colo y Huachipato en lo más alto de la Liga de Primera.

Las urgencias de ambas escuadras marcaban la previa del cotejo. Por un lado, el elenco forastero tenía la misión de sumar una victoria que le garantizara cerrar la jornada en el primer puesto, sin depender de sus escoltas. En la vereda contraria, el conjunto anfitrión urgía de las tres unidades para poner fin a una racha negativa y escapar de las últimas ubicaciones de la clasificación.

Pese a los imperativos de los dos clubes, la etapa inicial careció de llegadas profundas durante un largo tramo. La monotonía recién se rompió a los 36 minutos, cuando el canterano Vicente Zenteno sacó un remate de zurda que, tras rebotar en un adversario, dejó sin opciones la estirada del portero Claudio González para abrir la cuenta.

La respuesta del "Tomate Mecánico" llegó justo en el epílogo de la primera mitad. Una mano en el área cometida por Daniel Piña fue sancionada como lanzamiento penal por el árbitro Piero Maza. A los 45', Daniel Castro asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, mediante un fuerte zapatazo al centro del arco, el goleador limachino decretó la igualdad transitoria en la región Metropolitana.

Tras el descanso, los dueños de casa salieron con el pie en el acelerador y lograron recuperar la ventaja. Corría el minuto 53 cuando Giovani Chiaverano protagonizó una gran jugada personal: desbordó por la banda derecha, se fue centralizando y, ya dentro del área, impactó el balón con el borde externo. Un leve roce en un rival terminó por sellar el 2-1 a favor de los locales.

La alegría del cuadro de colonia, no obstante, fue efímera. Una veloz ejecución desde el córner por parte de los rojinegros permitió que el esférico llegara a Jean Meneses. El atacante envió un preciso centro que encontró al paraguayo Ramón Martínez (64'), quien conectó un certero cabezazo al primer palo para establecer el nuevo empate en el tanteador.

Aunque la anotación del exseleccionado guaraní parecía darle un nuevo impulso a la visita, fueron los itálicos quienes estuvieron más cerca de romper la paridad a los 75' y 83'. El final del tiempo reglamentario estuvo marcado por la tensión: el volante cervecero Flavio Moya recibió la cartulina roja tras una imprudente entrada sobre Nicolás Aedo (88'). El jugador local debió ser retirado en ambulancia, provocando que los "tanos" también finalizaran con diez elementos al haber agotado sus modificaciones.

Los minutos de descuento mostraron a ambos conjuntos intentando cambiar su suerte, pero el resultado resultó inamovible. Con esta paridad, el elenco floridano se mantuvo en el 13° lugar con once puntos. Por su parte, el combinado tomatero alcanzó las 21 unidades, quedando a la espera de lo que hagan Colo-Colo y Huachipato en sus respectivos partidos de este fin de semana, ya que un triunfo de cualquiera de ellos les arrebataría la cima.

En cuanto a los próximos desafíos, Audax Italiano enfocará sus energías en el duelo del próximo martes a las 20:00 horas ante Barracas Central por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Posteriormente, retomará su participación en la Copa de la Liga puntualmente a las 12:30 del sábado 2 de mayo. Deportes Limache, en tanto, se medirá por este mismo certamen ante O'Higgins desde las 20:00 del domingo tres.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo (Oliver Rojas, 45'; Nicolás Aedo, 81'), Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno (Diego Monreal, 81'), Marco Collao, Esteban Matus; Giovani Chiaverano, Franco Troyansky (Rodrigo Cabral, 54'), Michael Vadulli (Mario Sandoval, 65'). (DT: Gustavo Lema)

Deportes Limache

Claudio González; Yerko González Augusto Aguirre, Alfonso Parot (Marcos Arturia, 65'), Marcelo Flores (Carlos Morales, 58'); Misael Llantén (César Fuentes, 45'), Ramón Martínez, Jean Meneses; Vicente Álvarez (Joaquín Montecinos, 45'), Gonzalo Sosa (Flavio Moya, 76'), Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Expulsados: Flavio Moya (LIM, 86')

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Bicentenario de La Florida

PURANOTICIA